Casa de deputado federal Zeca Dirceu é alvo de assalto no Paraná

Na madrugada desta segunda-feira, 12, a residência do deputado federal Zeca Dirceu (PT), localizada em Cruzeiro do Oeste, Paraná, foi invadida por ladrões, segundo relatos do político que já ocupou a liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara. O deputado, que divide a casa com a mãe, Clara Becker, de 83 anos, declarou que os invasores foram agressivos durante o assalto e levaram pertences dela.

"Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem", afirmou Zeca Dirceu em sua conta na rede social X.

Ele também demonstrou confiança nas autoridades locais encarregadas das investigações, ressaltando a necessidade de atenção às questões de segurança pública em todas as cidades, independentemente do tamanho.

Zeca Dirceu, filho do ex-ministro petista José Dirceu, liderou a bancada do Partido dos Trabalhadores no primeiro ano do novo mandato de Lula no Palácio do Planalto. Em 2024, o cargo será ocupado pelo deputado Odair Cunha (PT-MG).