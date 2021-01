Carreata em Belém pede impeachment do presidente Jair Bolsonaro

Neste sábado (23), será realizada a "Carreata Fora Bolsonaro", ato organizado por sindicatos e coletivos populares de Belém e região metropolitana, com o objetivo de mobilizar a população em favor dos mais de 60 pedidos de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, já entregues na Câmara Federal, em Brasília. A manifestação está marcada para às 9h, saindo da avenida Visconde de Souza Franco entre as ruas Domingos Marreiros e Antônio Barreto.

A carreata vai percorrer as avenidas Visconde de Souza Franco, Marechal Hermes, Portugal, 16 de Novembro e Almirante Tamandaré até a rua Gama Abreu. De lá, o ato segue pelas avenidas Nazaré, Governador Magalhães Barata, José Bonifácio e Duque de Caxias, voltando pela avenida Almirante Barroso e Governador José Malcher até a Praça da República.

De acordo com a organização, o ato será apartidário, ou seja, sem ligação a grupo ou partido politico específico. A expectativa é que mais de 100 veículos participem da manifestação que será feita em formato de carreata para evitar aglomerações e garantir o cumprimento das medidas de proteção contra a Covid-19.

“Nós sabemos que o processo de impeachment é bastante politizado, que envolve decisões da Câmara dos Deputados, e os parlamentares têm que ver que o povo está insatisfeito com o seu governante e existem motivos fortes para abertura do processo, para que o presidente seja responsabilizado por tudo que ele vem fazendo e deixando de fazer”, pontua Thiago Lacerda, presidente do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará (Sindju), uma das entidades organizadoras do movimento.

Lacerda também explica que a idealização do movimento se deu a partir da insatisfação quanto ao comportamento adotado por Bolsonaro diante da pandemia. "Tudo que estamos vendo acontecer hoje é reflexo das ações do presidente, que adotou uma postura negacionista em relação a pandemia. Ele incentivou em vários momentos aglomerações, promoveu tratamento cientificamente comprovado que era ineficaz para a covid-19, não fez esforços diplomáticos para aquisição de vacinas. São vários os motivos que levaram a gota d'água e essa indignação vai explodir nas ruas", acrescenta.