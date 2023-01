Carlos Bolsonaro pagou home office em hotel com cartão corporativo da Presidência da República

Dados obtidos pela agência Fiquem Sabendo, via Lei de Acesso à Informação (LAI), mostram que o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos – RJ) pagou com o cartão corporativo da Presidência da República diárias de hotel em Brasília, onde trabalhou em home office durante a pandemia de covid-19, entre os dias 12 e 22 de março de 2021. Com informações do Metrópoles.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou 11 diárias no hotel Nobile Suítes Monumental, conforme atestam nota fiscal. O gasto foi justificado como “hospedagem de segurança de familiar do presidente”.

De acordo com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro e os demais vereadores recebem salário mensal de R$ 14.346,76.

A estadia de Carlos Bolsonaro e o trabalho em home office se deu no mesmo período em que o vereador utilizou as redes sociais para criticar o isolamento social durante a pandemia.

“Aumento de impostos, fique em casa e economia vemos depois: como governadores e prefeitos têm agido! A falta de bom senso e razoabilidade leva o país ao caos”, publicou no Twitter, em 18 de março de 2011, o vereador.