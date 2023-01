Sobrinho de Jair Bolsonaro pede gratuidade da Justiça para se defender sobre ataques golpistas

Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, pediu gratuidade de Justiça, na terça-feira (24), anexando ao processo uma declaração de hipossuficiência. O acusado é sobrinho de Jair Bolsonaro (PL) e amigo de um dos filhos do ex-presidente, Carlos Bolsonaro. As informações são da Veja.

Léo Índio responde a processo no Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

“Não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando, assim, da gratuidade de justiça a qual há de abranger a todos os atos do processo”, diz o documento, que será analisado pelo relator do caso, ministro Dias Toffoli. O sobrinho de Bolsonaro será defendido pela advogada Clarice Pereira Pinto no processo.