Bolsonaro é investigado em mais uma ação no TSE

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, aceitou, nesta quinta-feira (19), nova ação judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), somando agora 16 ações pedidos de investigação contra o ex-presidente. As informações são do G1 nacional.

VEJA MAIS

O novo procedimento apura suposto abuso de poder político e econômico e pode levar Bolsonaro à inelegibilidade. A ação foi aberta a pedido da coligação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e aponta a realização de atos de campanha por Bolsonaro nas dependências do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, incluindo o anúncio de apoios para sua candidatura na disputa do segundo turno das eleições de 2022.