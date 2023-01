‘Fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de Estado’, diz Lula sobre ataques em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter tido a "impressão" de que os atos terroristas em 8 de janeiro, eram “o começo de um golpe de estado”. Naquele domingo, vândalos invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília. Com informações do G1 Brasília.

A entrevista de Lula foi para a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, na manhã desta quarta-feira (18), no Palácio do Planalto.

VEJA MAIS

Para Lula, os invasores das sedes dos Três Poderes estavam “acatando uma ordem e orientação” dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eu fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo.”

“Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que isso era democracia”, afirmou.

"Eu não vi soldado", relata Lula

Lula disse que naquele domingo ligou para o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General Gonçalves Dias, perguntando onde estavam os soldados.

“Eu não via soldado. Eu só via gente entrando. Eu não via soldado reagindo, não via soldado reagindo. Sabe? E ele dizia que tinha chamado soldado, que tinha chamado soldado. Ou seja, e esses soldados não apareciam. Eu fui ficando irritado porque não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o palácio do presidente da República”, relatou o presidente

“Eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do palácio abriu a porta para eles, só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro”, disse Lula.