Candidato a vereador, ex-BBB Daniel Fontes recebeu apenas 36 votos

O ex-BBB Daniel Fontes, que participou da 17ª edição do reality show, em 2017, recebeu apenas 36 votos para o cargo de vereador em sua cidade natal, Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Hoje ele atua como agente de trânsito e disse que ficou surpreso com o resultado.

"Me surpreendeu, sim, com o número baixo de votos. Porém, não tive recursos financeiros para fazer uma divulgação melhor das minhas propostas. Foi a primeira vez que me candidatei e não tinha um norte pra seguir. Fiz minha campanha apenas com minha família no meu auxílio, o que, obviamente, não foi suficiente para divulgar minhas propostas. Tive uma votação baixa, porém, estou na suplência do partido (PSD). E estou como suplente na frente de candidatos que tiveram mais de 1.500 votos e não conseguiram uma cadeira", disse ele, que, pelo menos por enquanto, não pretende se candidatar novamente nas próximas eleições.

"No momento, não intenciono uma segunda tentativa. Até porque, eu estava apoiando a prefeita que se elegeu, e certamente ela irá me ajudar com os projetos da mesma forma. Não sei se forma integral, ou parcial, mas sei que ela me ajudará".

Daniel foi o novo eliminado do "BBB 17", com 68.38% dos votos num paredão contra a favorita Emilly Araújo.

"Desde que sai do 'BBB' e voltei às minhas atividades em meu município, Ferraz de Vasconcelos (SP), tento implantar projetos, mas não tinha apoio da atual gestão. Então, decidi concorrer a vereador porque assim não terei obstáculos por parte do executivo para fazer mais pela minha cidade", diz ele, que tinha como um dos projetos tirar os jovens do ócio, com um espaço para a prática de esportes.

"Minha passagem pelo 'BBB' me deixou bem quisto na minha cidade, e acho que isso vai ajudar, sim, na candidatura. Foi uma exposição que, com certeza, terá um certo peso nas eleições. Lá no programa mesmo eu já falava que gostaria de fazer algo para ajudar as pessoas da minha cidade com a fama que viria com a minha passagem pelo 'BBB'".