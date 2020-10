Candidato a prefeito, Gustavo Sefer decide não fazer mais carreatas em Belém

O candidato a prefeito de Belém, Gustavo Sefer, da Coligação “Frente Democrática Reconstruir Belém” – PSD / PP, divulgou, nesta segunda-feira (19), um vídeo falando sobre sua primeira carreata realizada na cidade. Ele afirma que, em respeito à população, não vai mais realizar este tipo de manifestação até o final das eleições.

“Entendo que que foi um erro da minha parte ter realizado a carreata, pelos dias atuais, pela situação que a gente vive, de um modo geral. Embora seja um manifestação autorizada pela lei, ela prejudica muito as pessoas, atrapalha o trânsito da cidade, os fogos e as buzinas atrapalham muito os bebezinhos, ou seja, atrapalham as mães, atrapalha as pessoas que sofrem algum tipo de deficiência, prejudica os idosos, atrapalha o descanso e, em respeito a essas pessoas, eu decidi que não farei mais nenhuma carreata até o final da minha eleição”, diz o candidato no vídeo.

Gustavo Sefer disse que entende a necessidade e a importância da divulgação, mas que utilizará as redes sociais, reuniões, visitas e conversas diárias para apresentar suas propostas. “A campanha política não pode atrapalhar o funcionamento de Belém. Eu sou um ser humano que erra, mas que procura aprender com os erros e corrigir. Pelo bem da cidade, pelo bem dessas pessoas, a partir de hoje sem mais carreatas. Mas a campanha segue a todo vapor”, ressaltou.