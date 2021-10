Caminhoneiros entram em acordo e desbloqueiam BR-316

No início da tarde desta terça-feira (26), após reunião com integrantes do Governo do Estado, os representantes da Associação do Sindicato dos Motoristas Autônomos decidiram desbloquear a BR-316, por volta das 15h, que estava interditada parcialmente desde às 5h no sentido entrada da capital paraense, à altura do município de Benevides.

Ficou definido, segundo o representante da associação, Alessandro Amaral, que um novo estudo será realizado pela entidade sobre a restrição à circulação dos caminhões na área metropolitana. Além disso, a balança de medição dos produtos transportados pelos caminhoneiros funcionará em regime educativo, até que opere de forma definitiva nas 24 horas.

Nesta quarta-feira (27), às 15h, a associação terá uma nova reunião, só que dessa vez com o chefe da Casa Civil, Iran Lima. Na pauta, o possível ajuste no decreto 015/19, que disciplina o trânsito dos caminhoneiros no âmbito da obra do BRT Metropolitano.