Câmara Municipal de Belém suspende as sessões até a próxima semana; entenda o motivo

A Câmara Municipal de Belém informou que as sessões deliberativas, para discussão e votação de projetos, estão suspensas até a próxima segunda-feira (14). O motivo, de acordo com nota enviada à imprensa, são os crescentes casos da covid-19 entre os funcionários, e o serviço de manutenção da rede elétrica da casa.

Ainda segundo o Poder Legislativo Municipal, esta semana, somente os setores essenciais funcionarão, com o quadro de servidores reduzidos e os gabinetes com a permanência de um assessor por vereador.

Os vereadores retornaram ao trabalho em plenário na terça-feira da semana passada (1), durante a abertura do período legislativo, em sessão que contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Ela foi presidida pelo vereador Bieco (PL), que substituia o presidente Zeca Pirão (MDB), que apresentava sintomas de gripe e estava se recuperando em casa. Dos 35 parlamentares, 33 compareceram.

Dois dias depois, na quinta-feira (3), os vereadores se reuniram novamente em plenário para votar o projeto que garante o pagamento de um auxílio emergencial aos trabalhadores prejudicados pela interdição da ponte de Outeiro. A matéria foi aprovada à unanimidade, com 24 dos 25 parlamentares presentes na sessão.