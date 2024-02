Câmara Municipal de Belém retoma atividades nesta quinta-feira (15)

Nesta quinta-feira (15), será realizada a Sessão Solene de retomada das atividades na Câmara Municipal de Belém (CMB), a partir das 9h. A cerimônia será realizada no prédio da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no Palácio da Cabanagem, assim como as sessões deliberativas que retornarão na próxima semana, às quartas e quintas-feiras. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, estará presente na Sessão Solene, para fazer a leitura da Mensagem do Executivo.

"Desde o ano passado, a Câmara passa por uma reforma e reconstrução em parceria com o Governo do Estado, na sua sede. Neste momento, os trabalhos atingem o Plenário da CMB. Mesmo com a reforma, os serviços oferecidos de cidadania e os gabinetes dos vereadores continuam atendendo normalmente", informou a diretora-geral da Câmara Municipal de Belém, Márcia Valente, ao Grupo Liberal.

A mudança de endereço das sessões deliberativas do Legislativo belenense para o prédio da Alepa deve durar pelos próximos meses, sem definição de prazo para o retorno ao prédio da CMB. A Sessão Solene desta quinta-feira (15) será realizada no Plenário Newton Miranda; já as sessões ordinárias ocorrerão no Auditório João Batista, às quartas e quintas-feiras, no horário entre 14h e 16h.