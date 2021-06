Câmara Municipal de Belém aprova contas de Edmilson Rodrigues e Duciomar Costa, de 2000 e 2011

A Câmara Municipal de Belém aprovou, nesta terça-feira (29), as prestações de contas de Edmilson Rodrigues, referente à sua gestão municipal do ano 2000, e de Duciomar Costa, do exercício financeiro de 2011. Os processos estavam na casa aguardando votação deste 2017 (contas de Edmilson) e 2018 (Duciomar Costa), depois de terem passado por análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA). O órgão emitiu parecer prévio recomendando a aprovação das duas prestações de contas.

No caso de Edmilson Rodrigues, a votação terminou com 29 votos a favor e um contrário a aprovação (do vereador Mauro Freitas, PSDB). Já a de Duciomar, teve 28 votos pela aprovação e nenhum contrário, mas isso não livrou o ex-prefeito de críticas, principalmente do presidente da Câmara, vereador Zeca Pirão (MDB). "Eu sei o que eu passei nesta casa com o Duciomar. Vocês estão passando uma mensagem que é verdade: ele foi o prefeito que mais asfaltou rua dentro de Belém. Mas foi o prefeito que mais roubou em Belém. Vocês sabem porque ele fez mais ruas em Belém? Porque ele tinha oito construtoras e 18 firmas em Belém trabalhando. Ele foi preso por desvio de mais de R$ 400 milhões, que eu denunciei, eu e a Marinor", argumentou.

Outros parlamentares saíram em defesa do antigo gestor da capital paraense. "Foi um dos melhores prefeitos que Belém já teve. Quase todas as lideranças comunitárias eram empregadas. Até quem não era vereador antigamente, tinha seu cargo com Duciomar. Ele asfaltou três mil ruas em Belém, inclusive lá onde eu moro. É impressionante como as pessoas se serviram da gestão do ex-prefeito e agora ficam jogando lama. Qualquer um da gente pode ser preso, pode ser condenado. Quem é político, não pode falar mal de outro político. Se você é político, cuide do seu mandato, porque qualquer um de nós pode ser preso", argumentou Lulu das Comunidades (PTC). "Duciomar foi um bom prefeito, fez a vontade de muita gente. Por isso o cara foi condenado, foi preso. Infelizmente, queria agradar muita gente, por isso só deu pra ele. Muitos cargos foram distribuídos para lideranças comunitárias e eu como liderança comunitária tinha um DAS na sua gestão", completou.

Zeca do Barreiro (Avante) também elogiou a antiga gestão. "O Duciomar asfaltou 41 ruas no Barreiro. Hoje, o Barreiro não tem nenhuma rua sem asfalto depois da macrodrenagem. O Programa Estratégia Saúde da Família, naquele tempo, funcionava", argumenta.

Conforme prevê a Constituição do Estado do Pará, a Constituição Federal e determinações do Supremo Tribunal Federal, está entre as principais competências das câmaras de vereadores o julgamento das contas anuais de governo das prefeituras municipais.