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Política

Câmara dos Deputados vai homenagear os 50 anos da TV Liberal 

Petição é do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA)

O Liberal
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TV Liberal, afiliada Globo no Pará, completa 50 anos nesta segunda-feira (27) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A TV Liberal completou 50 anos de fundação, nesta segunda-feira (27), e deve receber em breve uma homenagem da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O pedido foi apresentado pelo deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), por meio do requerimento nº 2374/2026, solicitando “voto de louvor à emissora, afiliada da Rede Globo no do Pará, pelos 50 anos de atividades e bons serviços à população”, diz o documento. 

“A TV Liberal, referência no Norte do Brasil, está comemorando mais que uma marca histórica”, diz o parlamentar na proposição. Além do “jornalismo no mais alto nível, a TV Liberal cumpre a sua missão institucional de oferecer bons serviços à sociedade, ou seja, informando e sendo formadora de opinião”.

Raimundo Santos acrescenta: “Com ética e profissionalismo, ela fortalece a cada ano a sua identidade regional sem esquecer de acompanhar a inovação tecnológica com apurada visão de futuro – um fato comprovado desde que começou as suas atividades a partir da iniciativa de um visionário: o empresário Romulo Maiorana (1922-1986), seu fundador, há meio século, em 1976”.

O deputado afirma que “a TV Liberal construiu e vem ampliando um legado incontornável entre os veículos de comunicação no Pará, não apenas retratando fatos e episódios de interesse público ao longo das cinco décadas, mas sendo partícipe, testemunha histórica e instrumento confiável para a repercussão social”.

Ele afirma também em seu requerimento, que já está em tramitação para ser votado, que a emissora, “com expressiva audiência diária, o que comprova o seu conceito junto ao público, não se limita à produção e difusão de notícias, mas tem ampliado e diversificado as atrações com um DNA próprio, muito particular”.

“As constantes inovações de sua grade de programações ao longo de sua trajetória contam a vida de Belém, do Estado e da Amazônia. Mais que isso, elas são o reflexo vivo de um povo em todas as nuances possíveis”, apontou. “Nessa construção renovável e permanente, a percepção e sensibilidade foram inspiradas no desafiador dia a dia da redação, na pressão das reuniões de pautas, baseadas no que se vê e sente nas experiências das ruas e dos bairros, das cidades – enfim, do Pará inteiro, sempre com isenção e dedicação”.

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