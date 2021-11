Câmara de Belém realiza sessão em Icoaraci nesta terça (30)

A Câmara Municipal de Belém realiza nesta terça-feira (30) mais uma sessão itinerante, iniciativa que começou em 2021 e leva os vereadores para debates abertos nos bairros de Belém.

O destino desta vez é o distrito de Icoaraci. A sessão inicia às 9h e será sediada no Liceu Escola de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, na travessa dos Andradas, bairro da Agulha.

Segundo o presidente do parlamento, o vereador Zeca Pirão (MDB), os moradores poderão se manifestar e discutir os problemas do distrito. Na opinião dele, as sessões itinerantes aproximam o poder legislativo aos moradores de Belém.

“Temos a oportunidade de ter um contato mais direto com o povo e ouvir suas demandas e necessidades, além de prestar contas de nossas ações”, afirmou Pirão. Esta modalidade de sessão chega nesta terça-feira à terceira edição: a primeira foi realizada no distrito de Mosqueiro, no mês de agosto. A segunda ocorreu no distrito de Outeiro, em outubro. Uma quarta sessão deve ocorrer no início do ano que vem, desta vez na ilha de Cotijuba.

A presença da população é livre, mas funcionários da prefeitura estarão no local para auxiliar os participantes em relação à capacidade do local e às normas da vigilância sanitária, por conta dos cuidados relacionados a pandemia de covid-19.

Tanto o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), quanto os secretários do executivo municipal e a agente distrital Ellana Silva foram convidados para participar.

Para o líder do governo na Câmara, vereador Allan Pombo (PDT), a prática é muito importante, pois a sessão traz todos os ritos das sessões comuns, com debates e requerimentos.

"Os vereadores devem se ater às demandas locais, que vão desde saneamento à demandas políticas. Creio que será mais um momento importante de interação da sociedade com os vereadores. Nós sempre saímos dessas sessões com um diagnóstico real das demandas prioritárias da comunidade do importante distrito de Icoaraci", afirma.

O evento seguirá o mesmo roteiro das sessões itinerantes anteriores, com os vereadores tendo direito de ir a tribuna primeiro e, após todos serem chamados, o microfone fica aberto para lideranças comunitárias e moradores do distrito falarem.