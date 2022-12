Câmara aprova PEC da Transição em 2º turno com 331 votos a favor

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 21, com 331 votos favoráveis e 163 votos contrários, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição em segundo turno. O plenário acatou destaque do PL que retira a citação expressa da "equipe de transição" do novo governo como fonte indicadora de solicitações de recursos. As informações são da Agência Estado e UOL.

Os deputados devem avalizar a redação final e o texto segue para mais uma análise do Senado, pois houve mudança no texto aprovado por senadores.

Outras mudanças

O projeto aprovado pela Câmara redistribui os R$ 19,4 bilhões das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. E abre brecha para que parte do valor fique nas mãos do relator, o senador Marcelo Castro (MDB-PI).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse ao fim da votação que todo governo eleito tem o direito de “de entregar aquilo que prometeu em campanha”.

Lira também disse que a PEC volta ao Senado completa, como foi aprovada na Câmara, sem modificação em relação ao primeiro turno de votação.