Veja como votaram os deputados do Pará no projeto de licenciamento ambiental

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (17), por 267 votos a 116, o projeto de lei que altera as regras para o licenciamento ambiental no Brasil. O texto agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode vetar trechos da proposta.

A medida é alvo de críticas de especialistas e ambientalistas, que apontam riscos ao enfraquecimento da proteção ambiental no país. Por outro lado, parlamentares da base ruralista e representantes do setor produtivo defendem que a nova lei vai desburocratizar os processos e impulsionar investimentos em obras e empreendimentos.

O projeto tramitava no Congresso há 21 anos, desde 2004, e foi aprovado com o apoio de partidos do centrão, como PL, PP, União Brasil e MDB. O texto-base estabelece que determinados tipos de empreendimentos poderão ser dispensados da necessidade de licenciamento, entre outras flexibilizações.

No Pará, a maioria da bancada votou a favor das mudanças. Ao final da sessão, dos 12 deputados federais paraenses presentes, 10 votaram “sim” e apenas 2 “não”.

Como votaram os deputados do Pará:

Deputados que votaram 'sim'

Andreia Siqueira (MDB-PA)

Antônio Doido (MDB-PA)

Delegado Caveira (PL-PA)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Henderson Pinto (MDB-PA)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

Júnior Ferrari (PSD-PA)

Keniston Braga (MDB-PA)

Olival Marques (MDB-PA)

Raimundo Santos (PSD-PA)

Deputados que votaram 'não'

Airton Faleiro (PT-PA)

Dilvanda Faro (PT-PA)

A matéria completa sobre a tramitação do projeto pode ser acessada no site da Câmara dos Deputados: clique aqui.