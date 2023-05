Câmara adia votação de requerimento que pedia urgência para votação do PL das Fake News  

A Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), retirou da pauta a votação do requerimento de urgência, de autoria da deputada Jandira Fegalhi (PCdoB-RJ), para a votação do Projeto de Lei que regulamenta, entre outras questões, a remuneração de conteúdo jornalístico e o pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais.

“O tema ganhou uma dimensão mais ampla e prefiro deixar para que o presidente Arthur Lira, que chega às 13h, amanhã (nesta quinta-feira, 11), juntamente com outros líderes de partidos que acompanham a comitiva que está fora (do Brasil, em evento em Nova Iorque) possam deliberar a volta do requerimento de urgência à pauta e a posterior apreciação do projeto de lei 2.370/2019", afirmou o parlamentar Marcos Pereira (Republicanos / São Paulo).