Câmara acata pedido de cassação contra prefeito de Oriximiná

A Câmara de Vereadores de Oriximiná, oeste do Pará, acatou na terça-feira (10) denúncia protocolada na Casa que pede a cassação do prefeito William Fonseca (PRTB).

Ele é acusado de crime de responsabilidade e infração político-administrativa.

A denúncia foi protocolada pelo ex-vereador Zequinha Calderaro Filho e recebeu dez votos favoráveis e quatro votos contra.

Segundo a denúncia, o crime estaria relacionado a contratação em massa de servidores temporários por parte do prefeito, que teria registrado um aumento de mais de 750% em seis meses de mandato.

Após a denúncia ser aceita, o prefeito convocou apoiadores via Whats App para que marchassem em defesa do mandato dele. A manifestação ocorreu na noite do mesmo dia.

A partir de agora, a Câmara de Vereadores de Oriximiná tem até 90 dias para encerrar o processo sobre a cassação do prefeito.

Se cassado, ele será então substituído pelo vice-prefeito Argemiro Diniz (PSDB).

O pedido de cassação é mais um revés para o prefeito de Oriximiná neste mês: o Ministério Público do Pará (MPPA) iniciou uma investigação preliminar na prefeitura do município.

O objetivo é apurar suposta fraude no processo licitatório da aquisição de uma usina de produção de oxigênio medicinal, para tratamento de pacientes com covid-19.