Caiado: Vamos recuperar mananciais e nascentes; temos responsabilidade ambiental

O ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira, 22, que haverá "responsabilidade ambiental" em seu eventual governo e prometeu a recuperação de mananciais e nascentes.

"Essa noção de responsabilidade ambiental, nós temos e sabemos aplicá-la. E para isso, é preciso que o governo tenha, ao mesmo tempo, coragem de poder implantá-la e priorizá-la como política de governo", declarou durante participação no evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

Além de Caiado, compareceram ao encontro os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado, mas não participou. O petista cumpre agenda no Rio de Janeiro.