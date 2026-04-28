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Política

Caiado: tem quem ache que ganha eleição só no TikTok; precisamos respeitar as cidades

O ex-governador também afirmou que não faz política "brigando, mas colocando todo mundo na mesa" para conversar

Estadão Conteúdo

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 28, que a classe política precisa dar atenção às cidades e parar de acreditar que pode se eleger só com as redes sociais.

"Todo mundo acha que é eleição só no TikTok. Vai ver a hora que o vereador se conscientizar da força que tem, sair de casa em casa, em cada município, para dizer: respeitem os municípios, respeitem quem está na frente do problema em cada cidade", declarou na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que reúne em Brasília vereadores de todo o País.

Caiado afirmou que tinha o hábito de receber vereadores no Palácio das Esmeraldas e que é necessário investir em iniciativas nas cidades. O ex-governador também afirmou que não faz política "brigando, mas colocando todo mundo na mesa" para conversar.

Segurança pública

Ronaldo Caiado reforçou seu discurso pró-segurança pública e falou que, em sua gestão, o governo de Goiás combateu o crime organizado.

"O bandido muda de profissão ou muda de Goiás, porque a mão do Caiado é pesada ... Desafio um Estado que realmente pode dar ao cidadão a segurança pública em Goiás", falou.

Segundo o evento, presidenciáveis de outros partidos foram convidados, mas apenas Caiado aceitou o convite. "Cinco presidenciáveis foram convidados. Um aceitou. Aldo Rebelo disse que não viria. O presidente Lula não respondeu. Zema não respondeu. Flávio Bolsonaro não respondeu", disse Gilson Conzatti, presidente da União dos Vereadores do Brasil, organizadora do evento.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/VEREADORES/DISCURSO
Política
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