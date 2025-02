Bruna Lorrane assume Secretaria de Políticas e Bem-Estar Social em Belém

A Prefeitura de Belém anunciou a nomeação de Bruna Lorrane como a nova secretária executiva de Políticas e Bem-Estar Social. Com experiência em comunicação e defesa de direitos, Lorrane assume a pasta visando fortalecer as ações voltadas para a qualidade de vida da população, com foco no desenvolvimento de políticas públicas para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

“Eu, que sempre usei a comunicação para reivindicar direitos, denunciar irregularidades e o descaso com a nossa gente, agora vou ter a oportunidade de construir políticas públicas com um olhar do povo”, declarou a nova secretária.

VEJA MAIS

A nomeação de Bruna Lorrane representa um novo momento para a cidade, com a expectativa de iniciativas inovadoras e projetos que beneficiem a comunidade. A Prefeitura de Belém informou que em breve serão anunciadas mais novidades sobre os próximos passos da secretaria e as ações que serão implementadas.

Em uma carta aberta divulgada nas redes sociais, Bruna anunciou que ira assumir a secretaria, e também afirmou que deixará temporariamente o entretenimento nas redes sociais para focar no novo cargo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)