Brasil expulsa embaixadora da Nicarágua em resposta à expulsão de brasileiro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil, nesta quinta-feira (08/08). A decisão é uma resposta à expulsão do embaixador do Brasil na Nicarágua, Breno Souza da Costa, confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

As relações entre os dois países se deterioraram havia algumas semanas. Segundo a imprensa nicaraguense, a decisão de expulsar Breno Souza da Costa ocorreu em retaliação à decisão da embaixada brasileira de não enviar representantes às celebrações oficiais pelos 45 anos da Revolução Sandinista, que aconteceram em Manágua em 19 de julho.

Lula resolveu expulsar a embaixadora da Nicarágua na manhã desta quinta-feira, durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.