Brasil e Alemanha celebram acordo e selecionam projetos de desenvolvimento urbano integrado

O Ministério das Cidades e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, lançaram o edital de seleção de municípios para apoiar e aperfeiçoar a estruturação de projetos de desenvolvimento urbano integrado. O edital é resultado do projeto de cooperação Desenvolvimento Urbano Sustentável (DUS), que tem como objetivo aprimorar as condições para o desenvolvimento urbano mais integrado e centrado no cidadão.

Os municípios selecionados receberão apoio técnico ao longo de 18 meses, podendo chegar à implementação do projeto. A submissão de propostas estará aberta a partir da publicação do Edital no Diário Oficial da União, que deverá ocorrer nos próximos dias.

A chamada se direciona aos municípios que querem promover a integração de diferentes setores urbanos e realizar processos participativos para o desenho de projeto. “É com satisfação que lançamos o Edital de Seleção de Municípios no âmbito do Projeto DUS. Destaco a importância dada pelo Edital à ideia de desenvolvimento urbano integrado, que considera no mesmo projeto dois ou mais setores da infraestrutura urbana”, pontuou o ministro das Cidades, Jader Filho.

O Projeto DUS visa promover a integração de setores e atores urbanos para desenvolver soluções que melhoram a qualidade de vida nas cidades, especialmente de grupos vulneráveis da sociedade, fortalecendo a boa governança e contribuindo para a coesão social e a resiliência climática. O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, celebrou a parceria e disse: “Hoje assinamos uma chamada nacional para os municípios brasileiros implementarem projetos inovadores no espaço urbano para aumentar a resiliência climática e reduzir a desigualdade social.”

O Projeto DUS tem como objetivo fortalecer as seguintes áreas: integração espacial, integração vertical e integração horizontal. Além disso, apoia o Ministério das Cidades na adaptação de programas e instrumentos de apoio e financiamento para uma disseminação de inovações favoráveis ao clima no desenvolvimento urbano.