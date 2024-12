Braga Netto não representa nenhum risco para a ordem pública, diz ex-vice-presidente Hamilton Mourão

O senador Hamilton Mourão (Republicanos), também ex-vice-presidente da República (2019 - 2022) criticou a prisão do general Braga Netto, saiu em defesa do militar e afirmou que “não representa nenhum risco para a ordem pública”, em nota publicada na manhã deste sábado (14). Braga Netto foi preso sob acusação de interferir na produção de provas no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe.

“O General Braga Netto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido”, afirmou o ex-vice-presidente do Governo Bolsonaro. Até o momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto.

Prisão

A Polícia Federal prendeu, na manhã deste sábado, 14, o general da reserva Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL). Ele foi detido em Copacabana, no Rio de Janeiro, em uma operação que contou com o apoio do Exército. Braga Netto será entregue ao Comando Militar do Leste, onde ficará sob custódia das Forças Armadas. O mandado de prisão preventiva por obstrução da Justiça foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão ocorreu no contexto de uma operação que investiga suspeitos de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin após as eleições de 2022. Além do mandado de prisão, a operação cumpre dois mandados de busca e apreensão, além de uma medida cautelar diversa da prisão, contra indivíduos acusados de dificultar a produção de provas durante a instrução processual penal. Os mandados estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e em Brasília, com o apoio do Exérci