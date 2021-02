Bora Belém começa a ser pago no dia 8 de março

A Prefeitura de Belém assinou, na manhã desta terça-feira (23), o decreto que regulamenta o programa Bora Belém. A medida deve beneficiar, inicialmente, cerca de 9 mil famílias chefiadas por mulheres, com uma renda básica de até R$ 450 por mês. A promessa é de que comece a ser pago no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A intenção é que dure 18 meses.

Além do prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, também participam o presidente da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Alfredo Costa, e o secretário de gestão e planejamento, Cláudio Puty, que apresentam os dados do programa no gabinete do prefeito. A transmissão está sendo feita nos canais oficiais da prefeitura.

Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, um desafio foi selecionar as famílias, e a base para a seleção foi o Cadastro Único do governo federal. “Foi feita uma busca ativa pela nossa equipe, mas respeitando o cadastro que já existia. O foco são as mães solteiras que não recebem outro benefício. Daremos prioridade às mulheres chefes de família – existem 22 mil em Belém aptas a receber. A partir dos estudos, estabelecemos três faixas de renda: as famílias em que a mãe tenha apenas um filho recebem R$ 150; as que têm dois ou três filhos receberão R$ 300; e as que tiverem quatro ou mais filhos recebem o valor integral de R$ 450. Não é a solução, mas é uma ajuda para quem está passando fome”, diz.

O programa de renda cidadã é uma iniciativa do governo municipal, em parceria com o governo do Estado, e foi uma das principais promessas de campanha de Edmilson Rodrigues. Mesmo que o decreto seja assinado hoje, o programa já estava garantido, visto que já foi aprovado pela Câmara Municipal de Belém (CMB) como lei e já teve os critérios de concessão aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Posteriormente a esta fase inicial, o benefício deve alcançar as demais famílias de baixa renda, até chegar a 22 mil.

As mulheres beneficiadas terão um cartão onde serão depositados os recursos.