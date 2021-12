Bolsonaro xinga Miguel Reale Jr. e diz que não há impeachment sem povo na rua

O presidente Jair Bolsonaro desferiu uma série de xingamentos nesta quinta-feira, 9, contra o jurista Miguel Reale Jr., que apresentou nesta quarta, 8, um processo de impeachment contra o chefe do Executivo por sua conduta à frente da pandemia "Não tem impeachment sem povo na rua", disse o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Bolsonaro mirou os ataques na idade de Reale Jr. O jurista tem 77 anos. "Está com cara de embalsamado, parece o Tutancâmon", disparou o presidente, que em 2016 votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) - elaborado com a participação de Reale Jr., também coautor do pedido de afastamento de Fernando Collor. "Termine sua vida com dignidade, deixe de fazer papel de marionete da esquerda", seguiu o chefe do Executivo.

O presidente ainda desafiou Reale Jr. a apresentar um pedido de impeachment contra ele com base em escândalos de corrupção. "Entre com pedido de impeachment por corrupção, porr..", declarou, na transmissão ao vivo, ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Em seguida, tentou minimizar as críticas "Nada contra sua idade, vou chegar lá também."