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Política

Bolsonaro tem melhora clínica, mas segue sem previsão de alta da UTI

Ex-presidente apresentou nova queda nos marcadores inflamatórios

Estadão Conteúdo
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Carlos Bolsonaro divulga foto do ex-presidente no Hospital DF Star (Reprodução/@CarlosBolsonaro via X)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém processo de melhora na saúde, mas segue sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou boletim médico divulgado nesta terça-feira, 17, pelo Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo o documento, Bolsonaro foi transferido na segunda-feira, 16, para uma nova acomodação em terapia intensiva, "mais adequada para o quadro clínico atual".

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"Bolsonaro Manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com nova queda nos marcadores inflamatórios. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz o boletim.

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente em 22 de novembro do ano passado. Em 15 de janeiro, foi transferido para a Papudinha, onde segue cumprindo pena pelo crime de tentativa de golpe de Estado, entre outros. Desta vez, o ex-presidente foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, após registrar febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

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