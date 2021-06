Bolsonaro tem extensa programação em três municípios do Pará nesta sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro desembarca no Estado do Pará, nesta sexta-feira (18), para cumprir agenda em três municípios: Marabá, Novo Repartimento e Belém. A programação da viagem presidencial ao Sudeste Paraense já foi divulgada pelo Planalto. Às 12h, Bolsonaro participa, em Marabá, da cerimônia de entrega de títulos de terras aos produtores rurais da região, no Parque de Exposições José Francisco Diamantino. De acordo com informações dos produtores rurais locais, a expectativa é que sejam entregues, neste momento, 1.500 títulos.

Em seguida, às 15h, em Novo Repartimento, ele participa da cerimônia de liberação da pavimentação de 102 km da Rodovia Transamazônica (BR-230/PA). Recentemente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Pará, entregou mais 32 km da via que se somam aos 90 km já concluídos. Esses 102 km representam um investimento de R$ 219 milhões. O trecho liga os municípios de Itupiranga e Novo Repartimento.

Ainda no município de Novo Repartimento, o presidente Bolsonaro assina Ordem de Serviço para início das obras da ponte sobre o Rio Xingu, entre Anapu e Altamira. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o projeto da ponte já foi contratado e será executado pela mesma empresa que está fazendo a ponte internacional de Foz do Iguaçu (PR).

Assembleia de Deus

Já na parte da noite, a comitiva presidencial chega a Belém para participar do culto em comemoração aos 110 anos de fundação da igreja evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Em 18 de junho de 1911, os missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg deram os primeiros passos para a fundação desta que é considerada a maior igreja pentecostal do mundo. Nascia assim a Missão de Fé Apostólica, que em 11 de janeiro de 1918, receberia oficialmente o nome Assembleia de Deus.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou os compromissos do presidente Bolsonaro em Marabá e Novo Repartimento, mas explicou que ainda não está oficializada toda a agenda porque ela ainda pode sofrer mudanças até esta quinta-feira. A reportagem conseguiu mais detalhes da programação com os parlamentares da bancada federal do Pará que foram convidados para participar da comitiva presidencial. É o caso do vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Joaquim Passarinho (PSD).

"Esta é a agenda que está prevista nesta sexta-feira. Realmente, ainda pode mudar alguma coisa até esta quinta-feira", destaca Passarinho.

O líder da bancada no Senado, Zequinha Marinho (PSC) também acompanhará o presidente nesta sexta-feira e destacou a importância da agenda, com destaque para a entrega de títulos de propriedade rural. "Essa cerimônia simboliza um importante passo para resolvermos um problema histórico do Pará, que é a insegurança jurídica no campo. Com o título da terra, o produtor poderá investir no crescimento da produção, tomando crédito, ampliando o seu negócio, gerando mais empregos e renda", reforçou o senador, comentando, em seguida, a participação do presidente no culto em comemoração aos 110 da Assembleia de Deus no Brasil.

"O Pará e a cidade de Belém fazem parte da história da Assembleia de Deus. Foi na capital paraense que os missionários Gunnar Vingren e Daniel Berg construíram a primeira igreja. De lá para cá, a Assembleia de Deus ganhou os corações e os lares dos brasileiros e de estrangeiros ao levar a palavra de Deus para o mundo todo", completou Zequinha.

Mobilização

A visita do presidente à região tem mobilizado empresários, produtores rurais e outros representantes da sociedade local. O produtor rural Luciano Guedes observa que ela será breve, mas importante. "De qualquer forma, estamos deslocando lideranças políticas, empresariais, trabalhadores, para Marabá, para fazer uma recepção ao presidente, logico que de lideranças, porque não dá pra ir toda a população, para receber e dizer a importância que têm a presença dele na nossa região", ressalta.

Segundo ele, à princípio, o grupo não tem agenda marcada com o presidente. "Há o pedido de ter agenda para levar os pleitos, principalmente de logística e infraestrutura, falar da importância que tem a Ferrovia Paraense, que sai de Santana do Araguaia, até o porto de Barcarena. São diversos pleitos de logística, reformas das estradas, a própria implementação do programa de regularização fundiária", ressalta.