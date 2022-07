Bolsonaro sobre certeza de vencer Lula: 'É o Flamengo enfrentando o Bangu'

O presidente Jair Bolsonaro (PL), conversando com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, no domingo, 17, disse que vai ser reeleito à Presidência da República derrotando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "É o Flamengo, com todo o respeito, enfrentando o Bangu", disse. Bolsonaro também anunciou que pretende promover "o maior" 7 de setembro possível em 2022 com desfile militar em Brasília. As informações são da Agência Estado.

Bolsonaro adiantou que o desfile do Dia da Independência será memorável. "O Sete de Setembro acho que vai ser muito grande no Brasil", disse. "Casa com os 200 anos da nossa independência."

Questionado se telefonará para Lula caso o petista vença as eleições, Bolsonaro disse ter certeza que não. "Ele que vai ligar para mim", afirmou. "Até com time reserva, com todo o respeito ao Bangu, lá do meu Estado do Rio de Janeiro", completou.