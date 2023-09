Bolsonaro será internado na tarde desta segunda-feira para passar por novas cirurgias

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro deve ser submetido a nova cirurgia nesta semana, ainda como consequência da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. De acordo com informações confirmadas pela assessoria à CNN, a previsão é de que ele chegue por volta das 13 horas desta segunda-feira (11) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. No local, ele será avaliado pelo corpo médico para que sejam analisados os procedimentos que devem ser feitos.

VEJA MAIS

Bolsonaro poderá passar por cirurgia para desvio de septo, hérnia de hiato e correção das alças intestinais. Os procedimentos estão previstos para esta terça-feira (12).

Desde que levou a facada, em 2018, o ex-presidente foi submetido a quatro cirurgias e uma série de exames. Ele também já precisou ser internado em pelo menos outras oito ocasiões para tratar das complicações dos ferimentos - sem contar outros dois procedimentos não relacionados à facada: uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga e uma vasectomia.