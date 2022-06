Bolsonaro quer CPI da Petrobras e chama reajuste de inconcebível

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), reagiu ao reajuste anunciado pela Petrobras nesta sexta-feira (17) e sugeriu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso para investigar a atuação da empresa com base no aumento de preço sucessivos, chamado por ele de "inconcebível". As informações são da Agência Estado.

"A ideia nossa é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e fiscal. Nós queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles", afirmou em entrevista a uma rádio em Natal, no Rio Grande do Norte.

O presidente disse que já está negociando a medida com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e com líderes partidários. "É inconcebível se conceder um reajuste, com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo", disse Bolsonaro na entrevista.

O chefe do Executivo disse que a CPI é o caminho para "colocar a nu" e dar um "ponto final" no que chamou de "processo irracional" de aumento dos combustíveis.

Ele também voltou a atacar os lucros da estatal. "Ninguém consegue entender, algo estúpido, ela lucra seis vezes mais que a média das petrolíferas de todo o mundo. As petroleiras fora do Brasil reduziram sua margem de lucro."