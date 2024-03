Bolsonaro mandou Cid fraudar cartões de vacinação para ele e filha, aponta delação

O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou em depoimento à Polícia Federal que emitiu os certificados falsos de vacinação contra a Covid-19 à pedido do então presidente. Os documentos foram fraudados, em 2022, em nome de Bolsonaro e da filha de 12 anos do ex-chefe do Executivo.

Bolsonaro, Mauro Cid e mais 15 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal nesta segunda-feira (18) por fraude em cartões de vacina.

A delação premiada de Mauro Cid aponta que Bolsonaro foi quem ordenou a fraude nos cartões de vacinação. Segundo informou o ex-ajudante de ordens, os documentos foram impressos no Palácio da Alvorada e entregues nas mãos do então presidente.

A delação de Mauro Cid ainda é mantida em sigilo, mas trechos dela foram incluídos pela PF no relatório que embasou o indiciamento de Bolsonaro, Cid e mais 15 pessoas.

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito das milícias digitais, retirou o sigilo do relatório.