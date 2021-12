Bolsonaro faz passeio de moto nos arredores de Brasília neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro saiu de moto na manhã deste sábado (4) e fez um passeio pelos arredores de Brasília. Bolsonaro passou pelo Núcleo Bandeirante, que fica a 20 quilômetros do Palácio do Alvorada, e cumprimentou apoiadores no caminho. Também esteve em um mercado popular e parou para comer um pastel e um caldo de cana. O presidente e os seguranças não usavam máscaras. O passeio não estava na agenda de Bolsonaro e o trajeto não foi divulgado pela assessoria de imprensa do Planalto.