Bolsonaro fala em 'suprema humilhação' e nega que estivesse planejando fugir do Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra ele, deflagrada na manhã desta sexta-feira (18/7), negou que estivesse planejando fugir do Brasil e falou em "suprema humilhação", durante entrevista coletiva após colocar a tornozeleira eletrônica.

“Nunca pensei em sair do Brasil ou ir para embaixada”, declarou o ex-presidente. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro terá de cumprir uma série de medidas cautelares. Além da tornozeleira eletrônica, está proibido de sair à noite, de se comunicar com outros investigados, incluindo o filho Eduardo Bolsonaro, e de manter contato com diplomatas. O ex-presidente também está impedido de usar redes sociais.

"A suspeita (de fuga) é um exagero, poxa, eu sou um ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação", declarou Jair Bolsonaro.

Na decisão, Moraes afirmou que o ex-presidente e o filho Eduardo Bolsonaro agiram para interferir em processos judiciais e fizeram declarações públicas que associavam sua anistia à suspensão das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.