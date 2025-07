Tornozeleira é fundamental para Bolsonaro não fugir do País, diz Lindbergh Farias

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta sexta-feira (18) que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que obriga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a usar tornozeleira eletrônica, é "fundamental" para evitar que o ex-mandatário fuja do País.

"Essa é uma medida fundamental para impedir que ele fuja do Brasil, como já vínhamos defendendo em diversas representações à PGR Procuradoria-Geral da República e ao STF. Bolsonaro vai pagar por todos os seus crimes! Grande dia", escreveu Lindbergh, na sua conta no X.

A Polícia Federal cumpriu mandados contra Bolsonaro na manhã desta sexta-feira, em Brasília, por ordem de Moraes. Além de usar a tornozeleira, o ex-presidente está proibido de acessar redes sociais e de se comunicar com diplomatas e embaixadores estrangeiros, ou com outros réus e investigados pelo STF.