Bolsonaro está confiante na reeleição de Trump

O presidente Jair Bolsonaro está confiante na reeleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos (EUA). Isso foi o que o chefe do Executivo Nacional garantiu em entrevista à CNN. De acordo com ele, a reeleição "será boa para as relações comerciais e diplomáticas com o Brasil".

Em outra ocasião, Bolsonaro já havia comentado sobre o desejo de comparecer à posse de Trump em 2021, caso ocorra. “Espero, se for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente [Donald Trump], brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração. Pelo respeito, pelo trabalho e pela consideração que ele teve conosco, eu manifesto dessa forma nesse momento”, disse.