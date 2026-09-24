\u003cp\u003eA defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que pediu às 9h49 desta quinta-feira, 24, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques a suspensão da execução da pena de 27 anos em regime fechado enquanto a Corte analisa a revisão criminal, desistiu do pedido duas horas e meia depois, às 12h21. Os advogados não informaram, no pedido de desistência, os motivos do recuo.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eMais cedo, os advogados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Thiago Lôbo Fleury afirmam que a continuidade da execução da pena durante a tramitação da revisão criminal pode "produzir dano irreparável".\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eA desistência de Jair Bolsonaro ocorre dez dias antes do primeiro turno da eleição, na qual seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), concorre à Presidência da República.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003ch2\u003e\u003cb\u003eA condenação\u003c/b\u003e\u003c/h2\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eJair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eAtualmente, o ex-presidente da República cumpre a pena em prisão domiciliar, em virtude de condições de saúde.\u003c/p\u003e\r\n