Bolsonaro depõe à PF sobre grupo de empresários nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (18) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depõe à Polícia Federal, em Brasília, às 14h. O depoimento é sobre o caso de empresários que teriam incitado “um golpe de Estado” no país.

As incitações teriam sido feitas em um grupo intitulado “WhatsApp Empresários & Política” e teriam tido a participação de Meyer Joseph Nigri (fundador da Tecnisa) e Luciano Hang (dono da Havan).

Em decisão publicada em 21 de agosto, o ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu que a PF poderia seguir com a investigação contra os acusados por mais 60 dias e arquivou a apuração contra outros 6 empresários.



A previsão era de que o ex-presidente falasse sobre o caso no final de agosto, mas o depoimento foi adiado a pedido da defesa.



