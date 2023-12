Bolsonaro critica decisão do STF e defende liberdade de imprensa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite que empresas jornalísticas sejam responsabilizadas civilmente por declarações feitas por entrevistados. “Estamos agora juntos com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa. A imprensa agora vai estar comigo", disse. Uma decisão lá de outro Poder, que não é o Legislativo, decidiu que, se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou se não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou controle social da mídia, sempre pregou a censura. Isso não dá certo”, disse Bolsonaro.

A declaração foi dada durante a participação do ex-presidente em uma sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte em homenagem ao dia do motociclista, nesta quinta-feira (30). "Liberdade de imprensa!", escreveu Bolsonaro, ao compartilhar nas redes sociais o vídeo em que aparece criticando a decisão do Supremo.

Conforme entendimento dos ministros do STF, "a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização".

No evento desta quinta-feira, Jair Bolsonaro lembrou ainda que, antes de sair do governo, chegou a dizer que “sentiriam saudade” dele. “Uma das últimas palavras que falei quando estava lá ainda em Brasília no Palácio da Alvorada foi: vocês vão sentir saudades de mim”, declarou.