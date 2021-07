Bolsonaro confirma indicação de André Mendonça, atual advogado-geral da União, para o STF

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (6) em reunião ministerial no Palácio da Alvorada que o atual advogado-geral da União, André Mendonça, será o indicado para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). A notícia foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela CNN.

Dois ministros que estavam presentes afirmaram que Bolsonaro teria dito que "todos sabem que André Mendonça é a minha vontade para o Supremo Tribunal Federal". Logo após a fala do presidente, Mendonça fez um discurso de agradecimento aos presentes. Não há data, porém, para o anúncio oficial.