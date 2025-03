Bolsonaro comenta afastamento de Eduardo e fala em 'sacrifício'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira (18) da abertura de uma exposição sobre o Holocausto no Senado Federal. Durante o evento, ele comentou a decisão do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de se licenciar do mandato de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos.

“Todo sacrifício é válido quando se quer um país forte e independente”, afirmou Bolsonaro, visivelmente emocionado. Ele também declarou que “a liberdade não tem preço” e que “a liberdade é mais importante que a própria vida”.

VEJA MAIS

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)