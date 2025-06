Bolsonaro chega à PF para prestar depoimento em inquérito sobre filho Eduardo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está na sede da Polícia Federal, em Brasília (DF), para prestar depoimento no inquérito sobre o filho Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do cargo de deputado e foi para os Estados Unidos. Bolsonaro chegou ao local por volta das 15h desta quinta-feira (05/06).

Além do inquérito sobre o filho, Jair Bolsonaro também foi intimado, nesta terça, para falar sobre a fuga de Carla Zambelli para outro país. A deputada, que pediu licença do mandato, foi incluída na lista de foragidos internacionais a pedido da Polícia Federal, em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA MAIS

*Em atualização