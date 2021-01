Bolsonaro: “Brasil está quebrado; eu não consigo fazer nada”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) definiu a apoiadores, nesta terça-feira, 5, o Brasil como “quebrado”, mas reconheceu que ele não consegue fazer nada a respeito. O chefe do Executivo responsabilizou a mídia por “potencializar” a gravidade da covid-19, que já matou quase 200 mil brasileiros.

“O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Tem esse vírus potencializado por essa mídia que nós temos aí. Essa mídia sem caráter que nós temos. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia”, disse Bolsonaro a um apoiador.

A conversa de Bolsonaro com apoiadores no Palácio da Alvorada aconteceu antes do expediente no Palácio do Planalto.

“Vão ter que me aguentar até final de (20)22, pode ter certeza”, disse ele.

Uma apoiadora pediu um abraço, ao que ele perguntou: “Não tem medo do vírus, não?”. Ela disse: “A gente não tem medo da pandemia”.