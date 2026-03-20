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Política

Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas continua sem previsão de alta da UTI, aponta boletim

Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI), segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star nesta sexta-feira, 20. Os médicos afirmam que ele mantém "boa evolução clínica", mas ainda não há previsão de receber alta.

Bolsonaro tem recebido antibioticoterapia endovenosa, ou seja, antibióticos aplicados diretamente na veia. Além disso, o ex-presidente "segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora".

O ex-presidente foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração, quando há a entrada de conteúdo das vias digestivas, como alimentos ou secreções, nas vias respiratórias, o que pode causar infecção nos pulmões.

Na noite desta quinta-feira, 19, o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai no hospital e relatou que o tratamento aplicado tem deixado Bolsonaro "apagado". Carlos afirmou ainda que "por conta das medicações fortes, sua sensibilidade está ainda mais elevada".

Na última sexta-feira, após deixar o hospital, o médico cardiologista Brasil Caiado afirmou que essa foi a "maior que Bolsonaro já teve". O ex-presidente chegou à UTI com água nos pulmões, pela aspiração de líquido do estômago, em decorrência dos soluços frequentes que ele apresenta.

Na quarta-feira, 18, Caiado disse que um novo exame apontou uma melhora parcial do pulmão direito, sendo que o lado esquerdo do órgão ainda apresenta comprometimento moderado e difuso. O cardiologista afirmou ainda que apesar de não haver previsão de alta da UTI, existe uma expectativa de que, com as reações positivas ao tratamento, Bolsonaro possa ser transferido para o quarto neste final de semana.

"A prudência manda deixarmos lá (na UTI) para termos total segurança, observar, como eu falei, o quadro clínico, a evolução laboratorial, a melhora dos sintomas. Mas acredito que pode ser, daqui para o final de semana, que evoluamos para uma transferência para o quarto. Mas eu não sei exatamente o momento", disse Caiado.

Bolsonaro está preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022.

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Palavras-chave

BOLSONARO/INTERNAÇÃO/UTI/BOLETIM/MELHORA/QUADRO CLÍNICO
Política
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