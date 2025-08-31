Capa Jornal Amazônia
Bispo pede a Nossa Senhora que 'impeça o comunismo' no Brasil em evento com frei Gilson

Estadão Conteúdo

O bispo Dom Adair José Guimarães, de Formosa (Goiás), pediu, durante oração no evento Desperta Brasil, que Nossa Senhora Aparecida livre o Brasil do comunismo.

"Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo", afirmou. O Brasil não é hoje formalmente governado por partido comunista e nem há grupos com esse viés ideológico em cargos de decisão no País, embora haja alas minoritárias do PT que fazem uma defesa do sistema.

A afirmação foi feita ao lado de Frei Gilson, uma das principais atrações do Desperta Brasil.

Essa não foi a primeira vez que o bispo faz declarações de cunho político relacionadas a comunismo.

Em outubro do ano passado, Dom Adair afirmou que o Brasil vive uma ditadura e é governado por "ímpios". Na mesma ocasião, ele havia feito declaração com pedido de livramento do comunismo no País.

O religioso, assim como Frei Gilson, é um fenômeno nas redes sociais. Ele tem um canal no YouTube com mais de 300 mil inscritos, além de mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Palavras-chave

BISPO/DOM ADAIR/GO/NOSSA SENHORA/COMUNISMO
