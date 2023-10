Bicentenário, Círio registra presidentes da República e políticos de diversos lugares

Há 231 anos Belém para por ocasião do Círio de Nazaré, um dos maiores eventos religiosos do mundo. A Grande Procissão vai às ruas da capital paraense sempre no segundo domingo de outubro, e estimativas oficiais falam em 2 milhões de devotos.

A romaria atrai multidões de católicos do interior paraense e de muitos outros locais no Brasil e no exterior, e entre eles, diversas autoridades públicas.

Neste ano, ao menos, três ministros da República, cinco deputados federais e uma prefeita paulista vêm à capital paraense em comitiva especial do Ministério do Turismo, para assistirem ao cortejo religioso. Em anos anteriores, já vieram presidentes da República, como José Sarney (1985) e Jair Bolsonaro (2022).

O anfitrião da comitiva de autoridades federais, na edição 231 da festividade nazarena, em Belém, neste ano, é o ministro Celso Sabino (do Turismo), que embora seja conterrâneo reside em Brasília (DF), de onde também virão a ministra da Cultura, Margareth Menezes; e o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Ministério do Turismo atenderá empresários na Casa da Cultura em Belém

O ministro Celso Sabino recepciona os dois ministros ciatados na Casa da Cultura, o prédio que o MTur reservou no número 489 da avenida Nazaré, entre as travessas Benjamin Constant e Quintino Bocaiuva.

Ele também receberá os deputados federais Saulo Vianna (União/RJ), Murillo Gouveia (União/RJ), Zeca Dirceu (PT/PR), Goreth Sousa (PDT/AP), Clodoaldo Magalhães (PV/PE) e a atual prefeita de São José dos Pinhas (SP), Margarida Maria Singer.

A programação da comitiva inclui visitas técnicas ao Museu do Círio e à Basílica de Nazaré, além do acompanhamento da procissão fluvial, da Trasladação e da Grande Procissão, neste domingo (8).

De acordo com o MTur, neste final de semana, na Casa da Cultura, técnicos do ministério estarão disponíveis para atender e auxiliar empresários e empreendedores sobre financiamentos relacionados ao Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), sob gestão da pasta ministerial.

Quem já veio

Em 1985, o então presidente da República, José Sarney, veio a Belém e participou do Círio, acompanhado de comitiva de autoridades do governo federal.

Em 2001, o então senador ministro Eduardo Suplicy

Em 2009, a ex-presidente Dilma Rousseff, ainda ministra da Casa Civil, acompanhou o Círio de Nossa de Nazaré

Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em 2015 e 2022, na Romaria Fluvial. No ano passado, enquanto candidato à reeleição, ele veio acompanhado das deputadas federais Carla Zambelli (PL/SP) e Bia Kicis (PL/DF). O trio esteve a bordo da Corveta da Marinha Garnier Sampaio que conduz a Imagem Peregrina. Bolsonaro deixou o local sem discursar.

Em 2022, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Evandro Valadão, coordenador nacional do programa de combate ao trabalho infantil do TST, acompanhou o traslado da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua, na sexta-feira que antecede à Grande Procissão.