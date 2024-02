Belém sedia Seminário Internacional sobre sistemas de cuidados para mulheres na América Latina

A partir de amanhã até dia 29 de fevereiro, Belém será palco do Seminário Internacional “Entre o global e o local: experiências de construção e territorialização de políticas e sistemas de cuidados na América Latina e no Caribe”. O evento, realizado pela ONU Mulheres, governo federal e Prefeitura de Belém, reunirá cerca de 250 participantes para discutir como a criação de um sistema nacional de cuidados pode atender às necessidades das mulheres e promover debates sobre políticas e sistemas de cuidados, programas de assistência a crianças, idosos e pessoas com deficiência, além de estratégias para reduzir a sobrecarga enfrentada pelas mulheres.

A escolha de Belém para sediar o evento foi estratégica. A capital paraense é considerada uma cidade berço dos esforços para criação do sistema nacional de cuidados, sendo pioneira na experiência piloto denominada Ver-o-Cuidado, iniciada em 2022. Segundo Virgínia Gontijo, gerente de projeto da ONU Mulheres Brasil, o Ver-o-Cuidado serve atualmente de parâmetro nacional e consiste em unir especialistas, sociedade civil e poder público para discutirem a criação oficial deste sistema considerado inovador.

“O Ver-o-Cuidado envolve a preparação e capacitação do governo municipal para formular e implementar políticas de cuidado, com a capacitação de servidores. Desde 2022 foram realizadas 10 sessões normativas, formando 700 servidores, sendo mais de 95% deste público composto por mulheres. A segunda frente visa capacitar a sociedade civil para monitorar a política de cuidados, incluindo encontros e parcerias com o governo federal, resultando em cursos com líderes de 15 instituições da sociedade civil de Belém”, disse a gerente de projetos.

O evento é restrito para convidados e será transmitido on-line em português e espanhol, podendo ser acompanhado pelo canal do Youtube da ONU Mulheres Brasil e pela página do LinkedIn da ONU Mujeres para as Américas e o Caribe.

Mulheres são o foco do projeto (Divulgação)

Convidados

O seminário contará com cerca de 250 representantes de 10 países da América Latina e do Caribe, autoridades governamentais, organizações da sociedade civil, entidades de pesquisa, setor privado e trabalhadores do cuidado, compartilhando conhecimentos e experiências sobre políticas implementadas em diferentes contextos.

O painel de abertura do evento ocorrerá nesta terça-feira às 17h, e terá as presenças da Diretora Regional da ONU Mulheres para as Américas e o Caribe, Maria-Noel Vaeza; de embaixadora Luiza Lopes da Silva, Diretora-Adjunta da Agência Brasileira de Cooperação; da Secretária Executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarezi; da Secretária Nacional de Cuidados e Família, Laís Wendel Abramo; do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues e de representantes das organizações apoiadoras do seminário.

“A ideia é apoiar o governo municipal na construção de sistema municipal de cuidados, que é a criação de iniciativas que possam ajudar mulheres a enfrentar os obstáculos do dia a dia. Belém é uma cidade berço do projeto e vai ser a Primeira cidade do Brasil a ter oficialmente um Sistema Nacional de Cuidados” diz Virgínia.

Para Ana Carolina Querino, também gerente de projetos da ONU Mulhere, um sistema nacional de cuidados precisa ser criado por iniciativas governamentais que ajudem as mulheres a viverem na sociedade civil em condições mais justas e competitivas.

"Sabe que nós, mulheres, somos as principais responsáveis por tarefas domésticas e isso afeta a organização de nosso dia a dia. Saímos muitas vezes para ganhar o pão e quando chegamos em casa temos que fazer comida, lavar roupa, cuidar das crianças. Então esse sistema nacional de cuidados são políticas pensadas para justamente prover esse tipo de serviço", disse Querino, destacando algumas ideias.

"A criação de uma lavanderia pública, de mais restaurantes populares, entre diversas outras ideias, para que a preocupação com esses serviços não racaia somente para as mulheres ou pelo menos mitiguem sua jornada”, explica.

A iniciativa está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, especialmente através da meta 5.4, que reconhece e valoriza o trabalho de assistência e doméstico não remunerado.

Serviço:

- Seminário Internacional - Entre o global e o local: experiências de construção e territorialização de políticas e sistemas de cuidados na América Latina e no Caribe

- Data: 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024

- Local e horário (evento fechado, mas transmitido pelo canal da ONU Mulheres no Youtube):

- 27 de fevereiro - Palácio Antônio Lemos (Praça Dom Pedro II, 2 - Cidade Velha, Belém - PA) - 17h às 20h30

- 28 e 29 de fevereiro - Estação das Docas (Av. Boulevard Castilhos França, S/N, Campina, Belém - Pará) - 9h às 18h