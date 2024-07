Belém recebe reunião do G20 sobre mudanças do clima

Belém vai sediar a terceira reunião da força-tarefa do G20 para uma Mobilização Global contra a Mudança do Clima a partir desta quinta-feria (11/07). O evento será no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia e segue até sexta-feira (12/07).

Essa é a terceira reunião da força tarefa contra as mudanças do clima do G20. Ainda haverá uma quarta reunião no Rio de Janeiro que visa a gerar um consenso entre os delegados para evitar um aquecimento global acima de 1,5 °C.

Na coletiva de abertura devem estar presentes autoridades como o governador do Pará, Helder Barbalho, o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, e a embaixadora Tatiana Rosito, coordenadora da Trilha de Finanças do G20 e secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

Força-tarefa do clima

A Força-Tarefa para Mobilização Global contra a Mudança do Clima ou “TF-CLIMA” foi criada pelo Brasil durante a presidência do G20. O objetivo do grupo é propor as mudanças necessárias para evitar o aumento da temperatura do planeta com foco nas questões econômicas e financeiras.

A TF Clima tem três objetivos principais: sintetizar discussões do G20 sobre mudança climática, avançar planos de transição energética ecológica para cumprir compromissos internacionais e debater estratégias de financiamento público e privado para combater a mudança do clima.

Sobre o G20

O G20 é um grupo composto pelas 19 maiores economias do planeta, a União Europeia e a União Africana. O Brasil assumiu a presidência do grupo no dia 1 de dezembro de 2023 pelo período de um ano.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)