Belém recebe mobilização nacional em defesa de manutenção de recursos do Sesc e Senac

Na tarde desta terça-feira (16), uma manifestação contra o corte de 5% da arrecadação do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para transferir à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) foi realizada na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. Evento fez parte de uma mobilização nacional para pressionar senadores contra trecho da MP 1147/2022 que institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), em que é previsto o corte de verba.

O ato reuniu empresários do comércio, diretores, presidentes de sindicatos associados, alunos e colaboradores da Fecomércio, do Sesc e do Senac. Os municípios de Castanhal, Marabá e Santarém também receberam o evento chamado pelos organizadores de “DIA S”.

A retirada de recursos do Sistema S está presente nos artigos 11 e 12 do relatório aprovado na Câmara (PLV 9/2023), ainda no final de abril. A justificativa, presente no texto, é de que o recurso redirecionado à Embratur será utilizado para custeio e promoção internacional do turismo no Brasil.

Presente no ato que começou às 16h, o gestor da Força Sindical do Pará, Fernando Ribeiro, defendeu a retirada dos artigos na MP. “A realização dessa redução de verbas para o Sesc e Senac seria uma catástrofe para nós, trabalhadores. A população será muito prejudicada, principalmente aquelas que estão em busca de um emprego e precisam de uma qualificação. Hoje, sem formação profissional, ninguém tem emprego. Por isso, esses artigos não podem passar”, discursou.