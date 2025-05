Belém irá sediar Conferência Internacional de Direito Ambiental em setembro

Belém foi confirmada como sede da Conferência Internacional de Direito Ambiental, que ocorrerá em setembro, como parte da agenda preparatória para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O anúncio foi feito por Sávio Barreto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), junto ao presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti. A decisão foi tomada em sessão do Pleno do Conselho Federal realizada nesta segunda-feira (26), em Goiânia.

O evento reunirá especialistas, lideranças jurídicas e representantes da sociedade civil, do Brasil e exterior, para discutir sobre os desafios do Direito Ambiental, além de focar na preservação da Amazônia e mudanças climáticas.

“É uma grande vitória e uma grande conquista para o nosso Estado. Vai ser um evento pré-COP, para a gente receber os maiores nomes da advocacia do Direito Ambiental na nossa cidade, a fim de nos prepararmos para esse evento mundial”, afirmou Sávio. Ele destacou ainda a importância da parceria entre a OAB-PA e o Conselho Federal para a concretização da iniciativa, agradecendo a Simonetti e o convidando para participar do evento.

VEJA MAIS

O presidente da OAB Nacional ressaltou que a escolha de Belém é mais do que simbólica. “Nós debateremos todos aqueles anseios que nós, amazônidas, temos. A proteção do meio ambiente, a preservação das nossas florestas, debater essas alterações climáticas que tomam conta do mundo e colocar a OAB no centro de todas essas discussões. Em Belém, em setembro, nos encontraremos”, adiantou.

A conferência discutirá os principais desafios e as soluções jurídicas relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade na região amazônica. O evento também reforça o protagonismo da advocacia paraense nas grandes pautas nacionais. A data oficial do evento será divulgada posteriormente pela OAB-PA.